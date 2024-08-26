Fatih Altaylı'nın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tekne olduğu iddiasında gerçek başka çıktı

26 Ağustos 2024 18:46 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:56

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ahlat'ta1 milyon 200 binlik Wally Tender markalı tekne olduğu iddiasını öne süren Fatih Altaylı'yı yalanladı. Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yayında, teknenin en lüks tekne olduğunu öne sürerek bunun Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğunu öne sürmüştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu teknenin dijital ortamda hazırlanan bir görüntü olduğu ve gerçek tekne olmadığı belirtildi. Altaylı'nın söylediği sözlerin manipülasyon olduğu vurgulandı.

AHLAT'TAKİ TEKNE DİJİTAL GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı” iddiası doğru değildir. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmamaktadır. Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır. Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, "gerçekten orada olduğuna yönelik" kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz."