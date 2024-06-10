Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:00
Gazeteci Fatih Altaylı, kaza geçirdiğini açıkladı. Bir motosikletlinin kendisine çarptıktan sonra küfür ederek kaçtığını belirten Altaylı, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında geçtiğimiz hafta sonu kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü aktardı.
Ciddi bir yaralanması olmadığını ancak yasal yollara başvuracağını belirten Altaylı, kendisine çarpan motosikletlinin küfür ederek kaçtığını da söyledi.
YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR
Kaldırımlarda motosiklet kullanımının tehlikelerine dikkat çeken Altaylı, bu durumun yıllardır süregelen bir sorun olduğunu ve yetkililerin bu konuda yeterli önlemi almadığını belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com