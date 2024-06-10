Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

10 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:00

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında geçtiğimiz hafta sonu kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü aktardı.

Ciddi bir yaralanması olmadığını ancak yasal yollara başvuracağını belirten Altaylı, kendisine çarpan motosikletlinin küfür ederek kaçtığını da söyledi.

YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

Kaldırımlarda motosiklet kullanımının tehlikelerine dikkat çeken Altaylı, bu durumun yıllardır süregelen bir sorun olduğunu ve yetkililerin bu konuda yeterli önlemi almadığını belirtti.