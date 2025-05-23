Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e yolsuzluk cevabı: Elinde ne varsa açıkla

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "AK Partili Belediyelerinde yolsuzluk var, bunlar açıklanmazsa ben açıklayacağım, başında da Fatih Belediyesi var" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"ELİNDE NE VARSA HEMEN AÇIKLASIN"

Belediye binasında açıklamalarda bulunan Turan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında bir cümle söyledi. Sadece CHP dönemine bakıyorlar, hırsızlık, yolsuzluk, AK Parti belediyelerine bakmıyorlar. Önümüzdeki Salı Sayıştay'ın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri, kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Parti belediyelere operasyon yaparsa, bunları belgeleri ile kanıtlayacağım demiş. Fatih Belediyesinde bir yanlışlık olduğu, Fatih Belediyesinde Sayıştay ile sorun olduğu imajı oluşturmuş" dedi.



CHP Genel Başkanı Özel'in elindeki belgeleri açıklamaya çağıran Başkan Turan, "Değerli arkadaşlar, ben 25 yıldır siyasetle uğraşan birisiyim, bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanının işi değildir. Ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona bunun haddini bildirmem gerekiyor.

Söylemem gereken hadise şudur: CHP Genel Başkanının AK Partili Belediyelerle ilgili ve Fatih Belediyesiyle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç duyurusu varsa ahlaken ve vicdanen zaten bunu salı günü açıklayacağım demesi, tehdit etmesi hem ahlaken hem hukuken hem vicdanen yanlış bir harekettir. Ben buradan söylüyorum elinde ne varsa Fatih Belediyesiyle ilgili burada şahsıma hitap etmeden şahsımın ismini kullanıyor. Fatih Belediyemizle ilgili hemen bugün elinde açıklasın. Elinde ne var ise bugün hemen açıklasın. Kendi vakti yoksa bununda arkasına gizlenebilir ya da bir genel başkanının yardımcısının eline versin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun bunu acilen bekliyorum" şeklinde konuştu.



"3 BİN İNSANIN AİLELERİ BELEDİYEDE NE VAR? DİYE SORAR"

Gerçek olmayan söylemlerle belediyenin itham altında bırakıldığını belirten Turan, "Bu kurumun bir sesi yok. Fatih Belediyesinin sesini duyuracak olan onun adına cevap verecek olan Fatih Belediye Başkanıdır. Burada 3 bin insan çalışıyor. 3 bin insanın aileleri var, siz Fatih Belediyesi ile ilgili ayaküstü AK Parti belediyelerle ilgili birtakım şeyler var. Fatih Belediyesinden başlayacağım diyorsunuz. Ben de buradan açıklıkla söylüyorum. Hemen 3 bin insanın aileleri belediyede ne var diye sorar. Hemen bugün elinizde ne varsa açıklayın" ifadelerini kullandı.



"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Turan, "Bunu söylemek durumundayım, ben de millete hizmet eden bir kişiyim. Ömrümün 25 yılını hizmetle geçirdim. Hem son dönemde bazı CHP'li belediyelerle ilgili adalet arayışında bulunanların yani bunlar yapılıyor, şunlar yapılıyor, insanlar lekeleniyor, aileler lekeleniyor söylemleriyle çalakalem ayaküstü ne konuştuğunu bilmeden insanları, kurumları itham etmesinde kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Beyazıt Meydanında elektriklerin karartılmasıyla ilgili kendi yaptıkları savunma psikolojisi içinde ortada bir takım durumlar var. Bakın ben bir yönetici olarak burada birçok suç var. Bazı CHP'li belediyelerle ilgili hukuki sonuçlar doğmadan kimseyi suçlu ilan etmek benim tarzım değil. Ama ortaya dökülmüş iddialar var bir sürü itiraflar var" diye konuştu.



"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Özgür Özel'in iddialarını kabul etmediklerini söyleyen Başkan Turan, "Bu iddiaları kabul edecek bir yönümüz yok. Hemen şimdi Fatih Belediyesi ile her ne varsa bugün açıklasın, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bizde merakla bekliyoruz, bu yolsuzluk neyle ilgili? Gerçekten muhataplarımızın gerçek bir adalet arayışlarında olmadıkları ortadadır" dedi.