Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e yolsuzluk cevabı: Elinde ne varsa açıkla

Silivri'de AK Partili belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün'den cevap geldi. Özel'e tepki gösteren Ergün "Fatih Belediyemizle ilgili hemen bugün elinde ne var ise açıklasın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 21:59

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "AK Partili Belediyelerinde yolsuzluk var, bunlar açıklanmazsa ben açıklayacağım, başında da Fatih Belediyesi var" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"ELİNDE NE VARSA HEMEN AÇIKLASIN"

Belediye binasında açıklamalarda bulunan Turan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında bir cümle söyledi. Sadece CHP dönemine bakıyorlar, hırsızlık, yolsuzluk, AK Parti belediyelerine bakmıyorlar. Önümüzdeki Salı Sayıştay'ın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri, kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Parti belediyelere operasyon yaparsa, bunları belgeleri ile kanıtlayacağım demiş. Fatih Belediyesinde bir yanlışlık olduğu, Fatih Belediyesinde Sayıştay ile sorun olduğu imajı oluşturmuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in elindeki belgeleri açıklamaya çağıran Başkan Turan, "Değerli arkadaşlar, ben 25 yıldır siyasetle uğraşan birisiyim, bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanının işi değildir. Ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona bunun haddini bildirmem gerekiyor.

Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e yolsuzluk cevabı: Elinde ne varsa açıkla

Söylemem gereken hadise şudur: CHP Genel Başkanının AK Partili Belediyelerle ilgili ve Fatih Belediyesiyle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç duyurusu varsa ahlaken ve vicdanen zaten bunu salı günü açıklayacağım demesi, tehdit etmesi hem ahlaken hem hukuken hem vicdanen yanlış bir harekettir. Ben buradan söylüyorum elinde ne varsa Fatih Belediyesiyle ilgili burada şahsıma hitap etmeden şahsımın ismini kullanıyor. Fatih Belediyemizle ilgili hemen bugün elinde açıklasın. Elinde ne var ise bugün hemen açıklasın. Kendi vakti yoksa bununda arkasına gizlenebilir ya da bir genel başkanının yardımcısının eline versin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun bunu acilen bekliyorum" şeklinde konuştu.

"3 BİN İNSANIN AİLELERİ BELEDİYEDE NE VAR? DİYE SORAR"

Gerçek olmayan söylemlerle belediyenin itham altında bırakıldığını belirten Turan, "Bu kurumun bir sesi yok. Fatih Belediyesinin sesini duyuracak olan onun adına cevap verecek olan Fatih Belediye Başkanıdır. Burada 3 bin insan çalışıyor. 3 bin insanın aileleri var, siz Fatih Belediyesi ile ilgili ayaküstü AK Parti belediyelerle ilgili birtakım şeyler var. Fatih Belediyesinden başlayacağım diyorsunuz. Ben de buradan açıklıkla söylüyorum. Hemen 3 bin insanın aileleri belediyede ne var diye sorar. Hemen bugün elinizde ne varsa açıklayın" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Turan, "Bunu söylemek durumundayım, ben de millete hizmet eden bir kişiyim. Ömrümün 25 yılını hizmetle geçirdim. Hem son dönemde bazı CHP'li belediyelerle ilgili adalet arayışında bulunanların yani bunlar yapılıyor, şunlar yapılıyor, insanlar lekeleniyor, aileler lekeleniyor söylemleriyle çalakalem ayaküstü ne konuştuğunu bilmeden insanları, kurumları itham etmesinde kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Beyazıt Meydanında elektriklerin karartılmasıyla ilgili kendi yaptıkları savunma psikolojisi içinde ortada bir takım durumlar var. Bakın ben bir yönetici olarak burada birçok suç var. Bazı CHP'li belediyelerle ilgili hukuki sonuçlar doğmadan kimseyi suçlu ilan etmek benim tarzım değil. Ama ortaya dökülmüş iddialar var bir sürü itiraflar var" diye konuştu.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Özgür Özel'in iddialarını kabul etmediklerini söyleyen Başkan Turan, "Bu iddiaları kabul edecek bir yönümüz yok. Hemen şimdi Fatih Belediyesi ile her ne varsa bugün açıklasın, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bizde merakla bekliyoruz, bu yolsuzluk neyle ilgili? Gerçekten muhataplarımızın gerçek bir adalet arayışlarında olmadıkları ortadadır" dedi.

ETİKETLER
#chp
#Ayasofya
#Ayşe öğretmen
#Çay zamanı
#Cumhurbaşkanı
#Google Search
#özgür
#özgür özel
#özgürlük
#Tıp Fakültesi
#tür
#Sayıştay
#suç duyurusu
#yolsuzluk
#ak-parti
#Fatih Belediyesi
#Mehmet Ergün Turan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.