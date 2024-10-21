Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı bıçaklamıştı! Ömer Salgın için istenen ceza belli oldu

21 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:58

Son dakika haberi: 8 Ocak'ta Fatih Camii imamı Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın hakkındaki mütalaa mahkemeye ulaştı. İşte Ömer Salgın istenen ceza…

İstanbul'da 8 Ocak 2024 tarihinde 19.10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklamıştı. Camii cemaati tarafından olay sonrası yakalanan Salgın, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ömer Salgın için talep edilen ceza belli oldu.

34 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından Ömer Salgın için 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan beraatı talep edilen sanık Ömer Salgın'ın üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaa doğrultusunda savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.