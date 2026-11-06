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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:55

'Fatih Terim fonu' davasında tutuklanan Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de yer aldığı kişileri, Fatih Terim fonu olarak isimlendirilen yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Bankacı Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası sonrası yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Celse arasında açıklanan mütalaada, Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:55

Tutuklu , gibi isimlerin de fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan , Fernando Muslera, ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Seçil Erzan hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

DİĞER 5 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Bu kapsamda Erzan’ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu Seçil Erzan duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada celse arasında mütalaa açıklandığı kaydedildi. Mütalaada Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada 5 diğer sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

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ETİKETLER
#fatih terim
#Arda Turan
#Emre Belözoğlu
#Fernando Muslera
#Seçil Erzan
#Gündem
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