Son dakika | Fatih'te 50 yıllık binada çökme dehşeti: Genç kız kendini bir anda aşağıda buldu

27 Ağustos 2024 22:15 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:18

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde 50 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın içinde kısmi çökmede faciadan dönüldü. Binanın 4. katının tabanında çökme yaşanınca E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düştü. Gelen ilk bilgilere göre genç kız yaralandı.

Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.