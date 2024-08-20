Fatih'te bir kişiyi öldüren sahipsiz köpek olayı sonrası belediyeden açıklama: Özel mülkte gerçekleşti

20 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:31

İstanbul Esenler'de zihinsel engelli 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, 2 gün önce Fatih ilçesindeki akrabalarının yanına ziyarete gitti. Sabaha karşı 04.00 gibi köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KÖPEKLER OLAYIN OLDUĞU YERDEN TOPLANDI

Fatih Belediyesi, Özçelik'in hayatını kaybettiği yerdeki başıboş köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler savcılıktan izin alarak bölgedeki 6 köpeği iğne ile uyuşturulduktan sonra Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında getirdi.

BELEDİYE BAŞKANINANDAN AÇIKLAMA GELDİ: OLAY ÖZEL MÜLKTE GERÇEKLEŞTİ

Habertürk'e konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaşanan olayın özel mülkiyet sınırları içerisinde olduğu için müdahale yetki alanı dışında kaldığını ifade etti.

"Savcılık kararı sonrası gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir." diyen Turan, olayla ilgili kesin sonuçların emniyet ve adli tıbbın raporları ile netlik kazanacağını söyledi.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Turan, "İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi içinde en büyük hayvan barınağına sahip olduğumuzu ve insan sağlığı için risk teşkil eden 1.350 sokak köpeğine barınak sağladığımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce de bu yöndeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdüğümüzü vurgulamak isterim." diye konuştu.