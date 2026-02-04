Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Gündem
 Şenay Yurtalan

Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026

Almanya'dan geldikten sonra Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Böcek Ailesi, geçtiğimiz 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelmiş, 2 çocuk ve anne babanın olduğu aile Fatih’te bir otelde konaklamaya başlamıştı

12 Kasım sabahı aile fertleri mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitti, kısa süreli tedavi sonrasında otele döndü. Ancak aynı şikâyetler 13 Kasım gece yarısı tekrar başlayınca aile bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal aynı gün yaşamlarını yitirdi. Anne Çiğdem 14 Kasım’da, baba Servet ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

Tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ilk olarak dışarıda yemek yedikleri işletmelerin sahipleri gözaltına alınırken olay bambaşka çıktı. Yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Hazırlanan belgede, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri otelde inceleme yaptı. Otel mühürlendi, 11 kişi gözaltına alındı ve sekizi tutuklandı.

