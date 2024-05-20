Fatih'te evlere tırmanan başıboş maymun şaşkına çevirdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 23:58 - Güncelleme : 20 May 2024 23:59
Fatih'te sokak arasında gezen başıboş maymun görenleri şaşkına çevirdi. Herkesi şaşırtan maymunu kurtarmak için seferber oldular.
İstanbul Fatih'te bir sahipsiz bir maymunun evin penceresinde gezinmesi mahalleliyi harekete geçirdi. Maymunu görenler bir yandan yakalamaya çalıştı bir yandan o anları kayıt altına aldı.
Balat'ta öğlen saatlerinde bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı