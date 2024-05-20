Fatih'te evlere tırmanan başıboş maymun şaşkına çevirdi

20 May 2024 23:58 - Güncelleme : 20 May 2024 23:59

İstanbul Fatih'te bir sahipsiz bir maymunun evin penceresinde gezinmesi mahalleliyi harekete geçirdi. Maymunu görenler bir yandan yakalamaya çalıştı bir yandan o anları kayıt altına aldı.

Balat'ta öğlen saatlerinde bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.