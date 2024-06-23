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Fatih'te hareketli anlar! Otomobil denize düştü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:58

Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü.

Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü. Otomobilin içerisinde kimse olmazken, olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fatih'te hareketli anlar! Otomobil denize düştü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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