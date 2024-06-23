Fatih'te hareketli anlar! Otomobil denize düştü

23 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:58

Şırnak'ta korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak'ta korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü. Otomobilin içerisinde kimse olmazken, olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor.