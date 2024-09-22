Fatih’te kaçak kat üstüne bir kaçak daha: Şaşkına çevirdi!

22 Eylül 2024 18:15 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:19

Fatih’te kaçak katın üzerine inşa edilen bir kaçak kat daha görenleri hayrete düşürdü. Kaçak yapılar ile ilgili konuşan çevredeki vatandaşlar depremde yıkım riskini hatırlatarak, endişelerini dile getirdiler.

İstanbul Fatih’te 4 katlı binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Tek binada inşa edilen iki ayrı kaçak yapı, görenleri şaşkına çevirdi. Fatih'te birçok bina üzerindeki kaçak yapılar dikkat çekerken, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan 4 katlı bina görenleri hayrete düşürdü.

“YIKIM RİSKİ ARTTI”

Binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Kaçak yapılar ile ilgili konuşan çevredeki vatandaşlar depremde yıkım riskini artırdığını ifade etti.

“HERKES KENDİ CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eyüp Ekşi, “İstanbul’da çok yasak ve kaçak var. Geliyorlar, bakıyorlar ve kimse ilgilenmiyor. Onun için bunun bir sorun olması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Binalar sakat oluyor, su doluyor, her taraf bozuluyor. Dünya kadar masraf ediyorlar” şeklinde konuştu.

“HEPSİ YIKILACAK”

Deprem riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen bir başka vatandaş Hüseyin Korkut ise, “Maalesef insanlar dört katın üstüne kaçak kat yapıyorlar. Bunların ileride deprem olduğunda ne olacağı malum. Hepsi yıkılacak. Bir sürü insan zayiatı olacak” dedi.