Fatih'te korku dolu anlar! Dumanlar tüm binayı sardı! 5 kişi böyle kurtarılmayı bekledi

07 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:05

Fatih'te 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken üst katlarda oturan 5 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşlar kurtarıldı, yangın söndürüldü.

İstanbul Fatih'te bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Saat 11.00 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar bir anda tüm binayı sardı. Büyük panik yaşanan bina sakinleri kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katta yaşayan 5 vatandaş ise binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

O KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Bina sakinlerinden Nermin Bilen, “İçeride kalmaktan korktum. Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum balkondan geldi, ‘Anne balkonda mangal yakıyorlar' dedi. 'Onlar bir gün evi yakacaklar' dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil, yatak yanıyormuş. Çok korktum” dedi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.