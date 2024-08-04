Fatih'te korku dolu anlar! 6 katlı otelde yangın çıktı: Bina tahliye edildi

04 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:11

Ağrı'da yıldırım düşen evde yangın! Yaralılar var

Ağrı'da yıldırım düşen evde yangın! Yaralılar var

Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'nde Orhaniye Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edildi. Ekiplerce binaya yayılan dumanın tahliyesi için de çalışma başlatıldı.