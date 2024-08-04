Fatih'te korku dolu anlar! 6 katlı otelde yangın çıktı: Bina tahliye edildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:11
Fatih'te, 6 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edildi.
İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'nde Orhaniye Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edildi. Ekiplerce binaya yayılan dumanın tahliyesi için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı