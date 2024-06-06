Fatih'te korkunç cinayet! Taksiden inip öğretmenin aracına kurşun yağdırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 13:45
İstanbul Fatih'te dehşet verici bir olay yaşandı. 44 yaşındaki öğretmen Abdulbaki Durmaz, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan aynı taksiyle olay yerinden kaçarken, Durmaz hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken dehşeti yaşadı.
Taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ SIRRA KADEM BASTI
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı