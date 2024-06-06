Fatih'te korkunç cinayet! Taksiden inip öğretmenin aracına kurşun yağdırdı

06 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 13:45

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken dehşeti yaşadı.





Taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ SIRRA KADEM BASTI

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.