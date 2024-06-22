Fatih’te korkunç görüntüler! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü

22 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:05

Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Volkan Kuvulmaz isimli bir kişi yolda gördüğü E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli kişiler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla saldırmaya başladı.

3 kişilik arkadaş grubu Kuvulmaz’a karşılık verirken elinden bıçağı alıp sonra aynı bıçakla Kuvulmaz’a saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Kuvulmaz yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleleri sonrası Kuvulmaz ve 3 kişilik arkadaş grubu ambulans ila hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kuvulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arbede esnada yaralanan E.Ş., E.Y. ve F.Y.’nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.