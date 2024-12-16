Fatih'te korkunç olay! Takıntılı olduğu kadına falçatayla saldırdı sonra kendi boğazını kesti

16 Aralık 2024 13:36 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:37

Fatih’te Metin A. isimli saldırgan takıntılı olduğu kadına dehşeti yaşattı. Kadının çalıştığı kafeye gelip falçatayla kadını göğsünden ve yüzünden yaraladı. Saldırgan olaya müdahale eden bir başka kafe çalışanını da yaraladıktan sonra kendi boğazını kesti. İşte korkunç olayın detayları...

İstanbul Fatih​'te meydana gelen korkunç olayda Metin A. isimli saldırgan falçatayla dehşet saçtı. Metin A. takıntılı olduğu öğrenilen A.B. isimli kadının çalıştığı kafeye gitti. Falçatayla bir anda talihsiz kadına saldırarak göğsünden ve yüzünden yaraladı. Saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli bir kafe çalışanını da omzundan yaralayan şüpheli ardından kendi boğazını kesti.

ELİNDE FALÇATAYLA DEHŞET SAÇTI

Eline aldığı falçatayla çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D.’de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olay anını anlatan Ufuk Mütevelli, "Kadının erkek arkadaşı değilmiş, takıntılı aşıkmış. Daha önceden çiçek göndermiş. Abla buradaki çay ocağında çalışıyor. Olay ben çıktıktan 5 dakika sonra oluyor. Olay anını tam görmedim, falçata ile kadının suratını kesmiş. İki, üç defada karın bölgesinden yaralamış. Ben kendi boynunu da derin bir şekilde yaraladığını gördüm. Daha sonra olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı" şeklinde konuştu.