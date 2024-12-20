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Fatih'te sivil polisten değnekçiye suçüstü! Kimliği görünce afalladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:03

Fatih'te, sivil polis 150 lira ücret isteyerek değnekçiyi oyuna getirerek suçüstü yakaladı. Polis, saniye saniye çektiği operasyonu sosyal medyadan paylaştı

İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, değnekçi diye tabir edilen korsan otoparkçıların yakalanmasına yönelik Fatih​'te operasyon düzenledi. Bir değnekçiye düzenlenen operasyon düzenleyen polis, o anları saniye saniye kaydetti. 

"DİĞERLERİ 150 LİRA ALIYOR" 

Trafik şube ekipleri, Molla Hüsrev Mahallesi'ndeki bir caddede bulunan park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden para istendiğini belirledi. Direksiyona geçen polis, aracı park etmek istedi. Aracın yanına yaklaşan M.Ç. (46) isimli şüpheli, otopark ücreti olarak 150 lira talep etti. Polisin parayı çok bulduğunu söylemesi üzerine şahsın "Baba biz de ekmeğimizdeyiz. Saat hiç önemli değil, 150 TL. Diğerleri 1 saate 300 tl alıyor" dediği duyuldu.

GÖZALTI ANLARINI DA PAYLAŞTILAR

Şüpheli, para almayı beklerken araçtan inen polis, kimliğini gösterince büyük şaşkınlık yaşadı. Emniyet'in remi hesabından paylaşılan görüntünün son bölümünde şansın gözaltına alındığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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