Fatih'te sokak köpeği vahşeti: Genç adam parçalanarak öldürüldü, son anları ortaya çıktı

19 Ağustos 2024 23:22 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:42

Fatih, Silivrikapı'da belediye ekipleri başıboş köpekler tarafından parçalanmış bir adamın yerde bedenini fark etti. Yapılan araştırmada Esenler'de ikamet ettiği öğrenilen 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, Silivrikapı Mahallesi'nde yaptığı akraba ziyaretinde gece saatlerinde yürürken karşısına çıkan köpeklerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı

BAŞINDA KÖPEKLERLE BULUNDU

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Özçelik'in bedeni çöp toplamak için gelen belediye işçileri tarafından başında havlayan köpeklerle bulundu.

AĞABEYİ AÇIKLAMA YAPTI: BOĞAZINDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

"ÇÖPÇÜLER GÖRMESE SABAHA KADAR PARÇALAYACAKLARDI"

Özçelik, şunları kaydetti:

"Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.