Fatih'te şoke eden olay: Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı

06 May 2024 16:41 - Güncelleme : 06 May 2024 17:10

Fatih Mercan Yokuşu Fuat Paşa Caddesi üzerinde yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Bir dükkanda çırak olarak çalışan çocuk, kendisinden alışveriş yapmayan turiste sinirlendi. Çıkan tartışma sonrası çırak, yanındaki bıçakla turisti kovaladı.

Turist can havliyle kaçarak bir dükkana sığındı. Turist kolundan yaralanırken, kaçmaya devam ediyor. Bu sırada çırak, turistin yakını olduğu iddia edilen bir kişiye daha bıçakla saldırmaya çalıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Yaşı küçük olduğu öne sürülen saldırgan daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayı gören esnaflar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan turisti ambulans ile hastaneye kaldırdı.

KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaşı küçük çırağın, turisti kovaladığı görülüyor. Kaçan turist bu esnada bir başka dükkana girerek kaçmaya çalışıyor. Çırak dükkana giren turisti kovalamaya devam ederek elindeki bıçağı savurduğu anlar görülüyor. Çırak daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'BIÇAKLADIKTAN SONRA BU TARAFTAN KAÇTI'

Yaşanan olayı gören esnaf Mehmet Emin Pişkin, “Biz buraya geldiğimizde burada turistin bıçaklandığını gördük. Bıçakladıktan sonra bu taraftan kaçtı. O esnada kalabalık toplanmaya başladı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanan kişinin yanında ailesi de vardı sonra hastaneye gittiler. Fazla kovalamaca olmadı. Buradaki esnaftan alışveriş yapayım derken karşı tarafa geçmeye çalışırken tanımadığımız şahıs gelip bıçakladı. Bıçaklanan kişi de Filistinli turist” şeklinde konuştu.