Fatih'teki sur cinayetinde sır dolu 4 saat! HTS kayıtları ve katilin bilgisayarındaki video ortaya çıktı

13 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:01

İstanbul Fatih'teki geçen hafta yaşanan sur cinayetinde kan donduran yeni detaylara ulaşıldı. 2 genç kızı canice katleden Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner ile surlardaki gizli bölmede 4 saat geçirdiği öğrenildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri HTS kayıtlarına ulaşırken, katilin bilgisayarından çıkanlar da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

İstanbul​'da geçen hafta Eyüpsultan​ ve Fatih​'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner​'i katleden 19 yaşındaki Semih Çelik​ daha sonra surlardan atlayarak intihar etti. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler çarpıcı verilere ulaştı. Katil Semih Çelik ile İkbal Uzuner'in surlardaki gizli bölmede 4 saat geçirdiği belirlendi.

SURLARIN GİZLİ BÖLMESİNDE GEÇEN 4 SAAT...

Sabah'ın haberine göre; katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği tespit edildi. Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi.

ÇANTASINDAKİ BIÇAKLARLA PARÇALARA AYIRDI

Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı.

DUVARLARIN KALINLIĞINDAN ÇEVREDEKİLERE SES GİTMEDİ

Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

AİLE ÜYELERİNİN İFADESİ ALINIYOR

Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyallerin incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor.

EKİPLER KAYIP TELEFONUN PEŞİNDE

Polis ekipleri sur çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Katil Semih Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı. Caninin cep telefonu son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor.

HTS KAYITLARI VE KATİLİN BİLGİSAYARINDAN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.