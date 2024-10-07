Fatih'teki vahşi cinayet sonrası paylaşımlar kan dondurmuştu! Kapatma kararı çıktı

07 Ekim 2024 02:11 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 02:13

Fatih'te surlarda işlenen vahşi cinayet sonrası özellikle bazı genç erkek gruplarının paylaşımlar yaptığı kereste.moe isimli forum sayfasındaki yazılanlar okuyanları dehşete düşürmüştü. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik'i öven ve kadın nefreti içeren paylaşımlar artmıştı. Skandal içeriklerin olduğu sayfayla ilgili karar belli oldu.

Türkiye üç gündür vahşice işlenen kadın cinayetlerini konuşuyor. 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semil Çelik tarafından vahşice öldürülmesi sonrası bazı forum sayfalarında kadın düşmanı paylaşımlar arttı. Özellikle kereste.moe isimli kan donduran paylaşımların yapıldığı forum için karar çıktı. Yedikule surlarında işlenen cinayet sonrası Semih Çeilik hakkında övgü dolu paylaşımlar yapanlara karşı da harekete geçildi. Bunun yanı sıra forum sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime kapatma kararı geldi. KATİLE DESTEK ÇIKMIŞLARDI Erkeklerin kadınlardan üstün olduğu ve kadınların öldürülmeyi hak ettiği gibi birbirinden dehşet içerikli paylaşımların yapıldığı forum sitesinde "Semih yalnız değilsin" başlıklı destek yazıları da dikkat çekmişti. İlgili Haberler Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinin perde arkasındaki grup 'İncel'ler! Kadın nefreti aşılayıp katilleri önder ilan ediyorlar Fatih'teki vahşi cinayeti de fırsata çevirdiler: Biber gazı ve elektroşok cihazlarına zam büyük tepki çekti