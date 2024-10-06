Fatih'teki vahşi cinayeti de fırsata çevirdiler: Biber gazı ve elektroşok cihazlarına zam büyük tepki çekti

06 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:19

Fatih'te yaşanan vahşetin ardından savunma ürünleri biber gazı ve elektroşok cihazlarında ani fiyat artışı tartışma konusu oldu. Bazı satıcıların özellikle olayın ardından zam yaptığı iddia edilirken, tepkiler üzerine satıcı bu ürünü satıştan kaldırmak zorunda kaldı.

Özellikle son dönemde artan şiddet olayları ve sokak güvenliğine yönelik endişeler, 'kişisel savunma aracı' olarak kullanılan elektroşok cihazları ve biber gazı gibi ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı.

Online satış sitelerinde bu tür savunma ürünlerinin 'en çok satılan' ve 'en çok ziyaret edilen' ürünlerin listesinde ilk sırada yer aldığı da görüldü.

ZAMLAR TEPKİ TOPLADI

Ancak bazı e-ticaret sitelerinde satıcıların, güvenlik endişelerini fırsata çevirdiği ve söz konusu ürünlerin fiyatlarında ani yükselişler yaptığı ortaya çıktı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken yaşanan tepkiler üzerine satıcıların ürünleri satıştan kaldırdığı görüldü.

GOOGLE ARAMALARDA DA ARTIŞ OLDU

Beyoğlu'nda bir kadına taciz olayı ve Fatih'te iki genç kızın bir şahıs tarafından vahşice katledilmesi, bu konunun dijital platformlarda da yükselişe geçmesine neden oldu. Google verilerine göre, son dönemde Türkiye’de 'biber gazı' aramaları en yüksek seviyesine ulaştı.

BİBER GAZI KULLANIMI YASAL MI?

Son olayların ardından Türkiye’de biber gazı kullanımı tekrar gündeme gelirken özellikle kadınlar için önemli bir savunma aracı olarak görülen biber gazı, hem kişisel savunmada hem de kolluk kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Türkiye'de biber gazının kişisel savunma amaçlı kullanımı yasal olsa da bazı sınırlamalara tabi olduğu biliniyor. Yasal düzenlemelere göre, biber gazı yalnızca savunma amacıyla ve meşru müdafaa kapsamında kullanılabiliyor. Saldırgan bir şekilde veya yasadışı bir eylemde kullanılması suç teşkil ediyor.