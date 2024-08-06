Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı

Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:44

Samsun'da 3 çocuk annesi Fatma Demir, eşinin kardeşi tarafından vahşice katledilmişti. Fatma Demir'in öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken kızının feryatları ise yürekleri dağladı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda; Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin eşi ve 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak katletti.

ANNESİ VE OĞLU CİNAYETE YARDIM ETTİ

Olay sırasında Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ve lise öğrencisi oğlu Ü.D., Fatma Demir'i tutarken Mustafa Demir de bıçakladığı ortaya çıktı.

Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı - 1. Resim
(3 çocuk annesi Fatma Demir)

TUTUKLANDILAR!

Cinayetin ardından sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ve lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı - 2. Resim
(Mustafa Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi)

CAN ÇEKİŞTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayın ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracıyla geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı - 3. Resim

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Fatma Demir'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi ve 24 bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...