Fatma Demir 24 kez bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Can çekiştiği anlar kamerada: Kızının feryatları yürekleri dağladı

06 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:44

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda; Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin eşi ve 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak katletti.

ANNESİ VE OĞLU CİNAYETE YARDIM ETTİ

Olay sırasında Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ve lise öğrencisi oğlu Ü.D., Fatma Demir'i tutarken Mustafa Demir de bıçakladığı ortaya çıktı.



(3 çocuk annesi Fatma Demir)

TUTUKLANDILAR!

Cinayetin ardından sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ve lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



(Mustafa Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi)

CAN ÇEKİŞTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayın ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracıyla geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Fatma Demir'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi ve 24 bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.