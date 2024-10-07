Fatma Şahin TGRT Haber ekranlarında açıkladı: Mağdur Senem Ece Mazı'ya müjde

07 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:50

Depremde eşi ve kızı vefat eden Senem Ece Mazı, asrın felaketinde kaybettiği bacağının yerine sıfır denilerek taktırdığı protez ikinci el çıkmıştı. Ayrıca vicdansızlar Mazı'dan ikinci el protez için 650 bin TL ödeme almıştı. TGRT Haber ekranlarına bağlanan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Senem Ece Mazı'nın her türlü tedavisinin ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Senem Ece Mazı, 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı, 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Kendisi de aynı binanın enkazından 7 saat sonra kurtarılan Mazı, sağ bacağının ampute edilmesi ve sağ kolunu kullanamaz hale gelmesiyle büyük bir kayıp yaşadı.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ"

Tedavi sürecinin ardından, bir hayırseverin desteğiyle 650 bin TL'lik protez bacak takıldı. Ancak protezin zarar görmesi üzerine tamire göndermek isteyen Mazı, protezin aslında ikinci el olduğunu ve sıfır fiyatına satıldığını öğrendi. Kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mazı, bu haksızlığı ispatlamak için harekete geçti.

FATMA ŞAHİN TGRT HABER EKRANLARINDA AÇIKLADI

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, mağdur Senem Ece Mazı'ya müjdeyi verdi. Şahin, Ece Mazı'nın her türlü tedavisinin ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıkladı.

Senem Ece Mazı'nın depremde sol kolunu kaybeden kızı için de devreye gireceklerini aktaran Fatma Şahin, küçük kızın da tedavisini karşılayacaklarını ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılacağını duyurdu.