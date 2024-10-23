Feci kaza göz göre göre geldi! Yasağa rağmen dönünce...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:14
Antalya’da sola dönüş yasağı bulunan ışık sisteminde dönmeye kalkan otomobil, diğer yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Atatürk Kültür Merkezi istikametine seyir halindeki Muhammed Emin T.’nin kullandığı otomobil, dönüş yasağına rağmen sola dönüş yapmak isteyen Tolga H.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıkarken büyük şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı