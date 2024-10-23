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Feci kaza göz göre göre geldi! Yasağa rağmen dönünce...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:14

Antalya’da sola dönüş yasağı bulunan ışık sisteminde dönmeye kalkan otomobil, diğer yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Manavgat​ ilçesinde meydana gelen kazada Atatürk Kültür Merkezi istikametine seyir halindeki Muhammed Emin T.’nin kullandığı otomobil​, dönüş yasağına rağmen sola dönüş yapmak isteyen Tolga H.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Feci kaza göz göre göre geldi! - 1. Resim

KAZA​ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıkarken büyük şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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