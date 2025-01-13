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Feci kazada mucize kurtuluş! Araçlar hurdaya döndü, burunları bile kanamadı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 01:53 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:37

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında biri park halinde olmak üzere 3 araç hurdaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç sürücüleri kazayı burunları dahi kanamadan atlattı. İşte detaylar...

Antalya’nın Muratpaşa​ ilçesi Kızılırmak caddesi ile Köroğlu Caddesi kesişiminde bulunan ışık sisteminin olduğu kavşakta saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Eren Ü. idaresindeki otomobil, Karacaoğlan Caddesi’nden, Köroğlu Caddesi istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren Ü., yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı.

Feci kazada mucize kurtuluş! Araçlar hurdaya döndü, burunları bile kanamadı - 1. Resim

MUCİZE KURTULUŞ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eren Ü. ve çarpıştığı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Feci kazada mucize kurtuluş! Araçlar hurdaya döndü, burunları bile kanamadı - 2. Resim

Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kabul etmedi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kaza​ nedeniyle yola saçılan araç parçaları nedeniyle güçlük yaşarken, yol vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından temizlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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