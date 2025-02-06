Felaketin boyutu anonslarda! 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Şubat 2025 04:05 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 04:21

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili etkiledi. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 2 yıl geçerken geriye kalan izler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü. İlgili Haberler 6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat yıldönümü taziye mesajları ve sözleri ile anılıyor Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu