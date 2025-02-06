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Felaketin boyutu anonslarda! 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 04:05 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 04:21

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili etkiledi. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 2 yıl geçerken geriye kalan izler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Felaketin boyutu anonslarda! 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı - 1. Resim

Yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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