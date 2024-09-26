Fenerbahçe Beko'ya dikkat çeken ziyaret! A Milli Takıma oyuncu göndermeyeceğini söylemişti

26 Eylül 2024 20:52 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 20:55

Panathinaikos'un başantrenörü ve aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da koçu Ergin Ataman, iki gün önce oynanan bir maçta Fenerbahçe'ye yönelik yaptığı "3-1" işaretiyle gündem oldu. Bu hareketin ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sert tepki gelirken sarı-lacivertliler, A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübüne ziyarette bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanımız Ali Koç​, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı." denildi.

ENGİN ATAMAN'IN HAREKETİ GÜNDEM OLMUŞTU

A Milli Takımın da başantrenörü olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman 2 gün önce oynanan Galatasaray maçı sonrası '3-1' işaretiyle maç sonucuna gönderme yapmıştı.

Daha sonra Fenerbahçe'den özür dileyen Ataman, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim." diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE'DEN MİLLİ TAKIM RESTİ GELMİŞTİ

Yapılan özrü yetersiz bulduklarını ifade eden Fenerbahçe Spor Kulübü​ şu açıklamayı yapmıştı:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır. Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

"ÖZRÜ YOK SAYIYORUZ"

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; 'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."