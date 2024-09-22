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Fenerbahçe-Galatasaray taraftarları birbirine girdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 00:35 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 00:35

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maç sonu taraftarlar kutlamalara katıldı. Mardin'de galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.

Galatasaray​, Fenerbahçe​'yi dev karşılaşmada deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mardin’in Kızıltepe​ ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

TARAFTARLAR​ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları, meydanda Fenerbahçe taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Çevredeki sağduyulu bazı taraftarlar, vatandaşlar ve esnaflar, kavgayı ayırmaya çalıştı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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