Ferdi Zeyrek davasında tarih belli oldu! 10 sanık hakim karşısına çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 10 sanıklı davanın görülmesine 5 Aralık 2025 günü Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Ferdi Zeyrek davasında tarih belli oldu! 10 sanık hakim karşısına çıkıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
13:19
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
13:19

'in Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 günü evinin yüzme havuzunun motor bölümünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan , Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Başkan Zeyrek'in hayatını kaybettiği ve eşini kurtarmak isterken Nurcan Zeyrek'in de yaralandığı olaya ilişkin 5 Aralık 2025 Cuma günü tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlanacak. 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen 2'si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 akşamı havuzun motor bölümünde meydana gelen arızayı kontrol etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada 4 günlük yaşam savaşını kaybeden Başkan Zeyrek, 9 Haziran günü vefat ederken 10 Haziran günü büyük bir kalabalığın katılımıyla toprağa verilmişti.

Yaşanan olayın ardından havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ., 14 Haziran günü gözaltına alınırken Z.M., N.B. ve H.İ. 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, bilirkişi incelemelerinde kusurlu bulunmayan Z.M. 27 Eylül'de tahliye edilmişti.
Dosya kapsamında Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde iddianame tamam: İstenilen cezalar belli oldu
Ferdi Zeyrek'in avukatından 'suikast' açıklaması!
ETİKETLER
#ölüm
#Manisa
#iddianame
#büyükşehir belediye başkanı
#Ferdi Zeyrek
#Havuza Elektrik Akımı
#Yargılanma
#Gündem
