Feryadı yürekleri dağladı! Kabin içinde sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar

03 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:21

Aksaray’da kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. Sıkışan sürücü için adeta zamanla yarış başladı. Yarım saatlik süren çalışmalar sonucu ağır yaralı çıkarılan sürücünün 'ayağım' feryadı yürekleri dağladı.

Feci kaza​ Aksaray​ - Konya​ Karayolu Cezaevi Kavşağı Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine kamyon​ ile seyreden Hüseyin G. (43), cezaevi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet T. (60) idaresindeki kamyonu yoğun sis nedeniyle fark etmeden arkadan çarptı. Kazada çarpan kamyonun kabini adeta hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin G. kabin içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hemen kurtarma çalışmasına başlarken, polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri kabinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kabin içinde yaptı.

FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ardından kurtarma çalışması başlarken, adeta can pazarının yaşandığı kabin içinde sürücünün “Ayağım” feryadı yürekleri dağladı. Sıkışan sürücü itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarılırken, sedyeyle ambulansa ve daha sonra da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Diğer kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.