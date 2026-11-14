Fethiye il oluyor iddiası gündemde! Fethiye il olacak mı?

Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasına yönelik tartışmalar sürerken, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında gösterilen Fethiye'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçenin il statüsü kazanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında yaptığı "100 il, 1000 ilçe" çağrısı, Fethiye'nin il olma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Karaca, Ankara'da iki genel başkanla görüştüğünü belirterek Fethiye'nin il olması konusunda siyasi iradenin güçlü olduğunu öne sürdü.

FETHİYE İL OLACAK MI?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçenin il olması yönündeki çalışmaların önceki dönemlere kıyasla daha ciddi bir noktaya geldiğini söyledi. Ankara'da iki genel başkanla görüştüğünü aktaran Karaca, Fethiye'nin il olmasına yönelik olumlu mesajlar aldığını belirtti.

Karaca, turizmcilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok kararlılar ve iki genel başkanla görüştüm. Onlar kesinlikle il olacak Fethiye deniyor, ona göre kendinizi hazırlayın. Biz hazırladık, altyapılarıyla her şeyiyle."

Belediye başkanının açıklaması ilçenin il olma ihtimalini yeniden gündeme getirirken, Fethiye'nin il statüsü kazanmasına ilişkin henüz kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor. İl olma sürecinin tamamlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Fethiye il olursa nüfusu ne kadar artacak?

Alim Karaca, Fethiye'nin il olması durumunda ilçeye önemli sayıda kamu personelinin geleceğini belirtti. İlçeye en az 5 bin memurun atanabileceğini ifade eden Karaca, bu gelişmeyle birlikte nüfusun 5 bin ila 10 bin arasında artabileceğini öngördüklerini söyledi.

Olası il statüsüne yönelik hazırlıkların altyapı çalışmalarını da kapsadığını belirten Karaca, belediye olarak ilçenin geleceğine yönelik planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Fethiye'de trafik ve ulaşım projeleri neler?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, il olma ihtimalinin yanı sıra ilçenin özellikle yaz aylarında yaşadığı trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik projeler hakkında da bilgi verdi.

Bu kapsamda otogarın taşınmasının planlandığını belirten Karaca, Salı Pazarı'nın giyim ürünlerinin satıldığı bölümünde yeni bir otopark yapılacağını açıkladı.

Hisarönü-Kayaköy güzergahında yol genişletme çalışması yapılacağını da aktaran Karaca, tahsis işlemlerinin tamamlandığını ve alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturulacağını söyledi.

Yarımada, Likya, Letonya ve Hisarönü yönlerinden kent merkezine gelen araçların yaz aylarında yoğunluğa neden olduğunu belirten Karaca, yeni düzenlemeyle araç trafiğinin şehir merkezine yönelmesinin azaltılacağını ifade etti.

Belediye ve kaymakamlık binaları taşınacak mı?

Fethiye'nin geleceğine yönelik projeler kapsamında kamu kurumlarının yerlerinin değiştirilmesi de gündeme geldi. Karaca, belediye ve kaymakamlık hizmet binalarının mevcut konumlarından taşınması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Karaca, "Güzel projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte hep birlikte bunları göreceğiz. Belediye ve kaymakamlığı da buradan taşıyabilirsek çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Fethiye'nin il olması yönündeki tartışmalar sürerken, ilçenin idari statüsüne ilişkin nihai kararın alınması için resmi sürecin ve yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.