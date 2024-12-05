Fethiye'de 16 yaşındaki gencin feci ölümü: metrelerce sürüklendi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Aralık 2024 04:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 04:41
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 16 yaşındaki motosikletli feci kazada can verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüden geriye yerde duran motosikleti kaldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde motosiklet kazası meydana geldi. 16 yaşındaki Anıl Berk Şahin isimli genç motosikletli kazada metrelerce sürüklenerek can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı