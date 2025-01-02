Fethiye'de korkunç cinayet! Ev arkadaşını uyurken öldürdü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:23

Kan donduran cinayet Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Afganlı Muhammed Emir Mirzai, bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı tarafından uyurken bıçaklanarak öldürüldü. İşte tüm detaylar...

Muğla Fethiye'de meydana gelen korkunç cinayette Afganistan​ uyruklu Muhammed Emir Mirzai, saat 02.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle mesai arkadaşı 24 yaşındaki S.S. tarafından uyurken bıçaklandı. MAHALLELİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI Sesleri duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mirzai'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Mirzai'nin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı Cezaevinden çıktığı gibi husumetlisi öldürdü