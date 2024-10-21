Fetullah Gülen öldü, sosyal medya çalkalandı: "Gebermiş" ifadesi TT oldu

21 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:24

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sosyal medyada büyük sevinçle karşılandı. "Gebermiş" ifadesi "trend topic" (en popüler konu) oldu.

Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sosyal medyada büyük yankı buldu. Örgüte bağlı hesapların duyurduğu gelişmenin ardından, Türkiye'nin yakın tarihindeki 15 Temmuz darbe girişimli başta olmak üzere birçok toplumsal olayın fitilini ateşleyen, ülkenin bekasına büyük zararlar veren Gülen'in ölümü büyük bir kitle tarafından sevinçle karşılandı.

ARKASINDAN BEDDUALAR EDİLDİ

Kısa sürede yapılan on binlerce paylaşımda yer alan 'Gebermiş' etiketi sosyal medya mecralarında trend topic (en popüler konu) haline geldi. Gülen'in arkasından edilen kötü dilekler arasına "Ateşi bol olsun", "Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

GÜLEN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Öte yandan sosyal medyada cevap aranan bir başka soru da "Gülen'in yerine kimin geçeceği" oldu. Gülen'in yerine geçebilecek olası isimler arasında Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek öne çıktı. Ancak Amerikan gizli servisleriyle ortak çalıştığı bilinen örgütün geleceğine bu ülkenin siyasi çıkarları doğrultusunda karar verileceği, FETÖ'nün lağvedilme ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor.