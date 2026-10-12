Feti Yıldız'dan çerçeve yasa açıklaması: Kasım sonunu işaret etti

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İstanbul
Resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" olan ancak halk arasında Terörsüz Türkiye Yasası ve Çerçeve yasa olarak bilinen düzenleme ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Başından bu yana sürecin içinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son açıklamasında sürece ilişkin konuştu.
Meclis toplantılarına dair konuşan Feti Yıldız, her bir toplantının sekiz saat sürdüğünü ve toplumun her kesiminde davet ettikleri isimlerin Meclis’te hiçbir kısıtlama olmadan konuştuğunu belirtti.
Yıldız toplantılara ilişkin “Her toplantı sekiz saat sürdü. Herkesi dinledik... Herkes özgürce düşüncesini söyledi.
Şehit aileleri... Gazilerimiz... Sivil toplum örgütleri... Diyarbakır anneleri... Cumartesi anneleri... İş insanları... Akademisyenler... Vakıflar ve dernek temsilcileri... Hepsini Meclis'e davet ettik. Söyleyecek sözü olan herkes, hiçbir kısıtlama olmadan konuştu. Sonunda ortaya çıkan ve Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa, muhteşem bir olay... Milletin iradesi.” İfadelerini kullandı.
Düzenlemenin geldiği son noktaya dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız aynı zamanda yaklaşık 230 kişinin yer aldığı terör örgütü kurucu kadrosunun kanından yararlanamayacağının altını çizdi.
Yıldız şöyle konuştu:
"Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar.
Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak.
Ama... Şunu da herkes bilsin ki... Terör örgütünün kurucu kadrosu... 1984'ten bugüne kadar, sözde örgütün üst düzey yöneticileri... Ki... Sayıları 230 civarında... Kanundan faydalanmazlar.