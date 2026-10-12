Resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" olan ancak halk arasında Terörsüz Türkiye Yasası ve Çerçeve yasa olarak bilinen düzenleme ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Başından bu yana sürecin içinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son açıklamasında sürece ilişkin konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Feti Yıldız'dan çerçeve yasa açıklaması: Kasım sonunu işaret etti MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, halk arasında Terörsüz Türkiye Yasası ve Çerçeve yasa olarak bilinen düzenlemeye ilişkin son durum ve detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Her biri sekiz saat süren Meclis toplantılarına şehit aileleri, gaziler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kesimler davet edilerek herkesin özgürce düşüncesini söylediği belirtildi. Çerçeve yasanın Meclis'te 467 oyla kabul edildiği ifade edildi. Yıldız, düzenleme konusunda kasım sonuna kadar sonuç alınacağını ve ardından cezaevindeki terör suçluları için işlemlerin başlayacağını söyledi. Yasadan yaklaşık 2 bin 800 kişinin yararlanacağı kaydedildi. Sayıları yaklaşık 230 civarında olan terör örgütünün kurucu kadrosu ve 1984'ten bugüne üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacağı vurgulandı.

HERKES ÖZGÜRCE DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEDİ

Meclis toplantılarına dair konuşan Feti Yıldız, her bir toplantının sekiz saat sürdüğünü ve toplumun her kesiminde davet ettikleri isimlerin Meclis’te hiçbir kısıtlama olmadan konuştuğunu belirtti.

Yıldız toplantılara ilişkin “Her toplantı sekiz saat sürdü. Herkesi dinledik... Herkes özgürce düşüncesini söyledi.

Şehit aileleri... Gazilerimiz... Sivil toplum örgütleri... Diyarbakır anneleri... Cumartesi anneleri... İş insanları... Akademisyenler... Vakıflar ve dernek temsilcileri... Hepsini Meclis'e davet ettik. Söyleyecek sözü olan herkes, hiçbir kısıtlama olmadan konuştu. Sonunda ortaya çıkan ve Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa, muhteşem bir olay... Milletin iradesi.” İfadelerini kullandı.

“KASIM SONUNA KADAR SONUÇ ALINIR”

Düzenlemenin geldiği son noktaya dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız aynı zamanda yaklaşık 230 kişinin yer aldığı terör örgütü kurucu kadrosunun kanından yararlanamayacağının altını çizdi.

Yıldız şöyle konuştu:

"Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar.

Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak.

Ama... Şunu da herkes bilsin ki... Terör örgütünün kurucu kadrosu... 1984'ten bugüne kadar, sözde örgütün üst düzey yöneticileri... Ki... Sayıları 230 civarında... Kanundan faydalanmazlar.