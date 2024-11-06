FETÖ artık ABD ordusunda! Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç subay oldu

06 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:27

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay oldu. Gülen'in bizzat yetiştirdiği isimlerden olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç da oğlunun subay olduğu törende görüntülendi.

Ekim ayında koruması altında olduğu ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve yakın çevresinin ABD'deki rahat hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yaşam şartları, lüks gayrimenkulleri, örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzları gözler önüne serilirken, FETÖ'nün ABD ordusuna kadar girdiği ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN TORUNU ABD ASKERİ OLDU

Elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan, Gülen'in bizzat yetiştirdiği mollalardan olan damat Adem Kalaç'ın dört çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN ABD BAĞLANTISINI BELGELEDİ

Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okudu. 23 Mayıs 2023'te okuldan 'teğmen' rütbesiyle mezun olan Kalaç'ın mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı.

Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, FETÖ bağlantısının apaçık ortada olmasına rağmen ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

BABASI ADEM KALAÇ ÖRGÜTÜN DAMATLARINDAN

15 Temmuz öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin de yöneticiliğini yapmış bir isim olan Adem Kalaç, aynı zamanda Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı.

Örgütte eli güçlü olan Adem Kalaç, Hansa Zeynep ile evli olmasından dolayı FETÖ'nün damat kadrosunda yer alıyor.