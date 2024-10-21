FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden önce bu odada kaldı

21 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:24

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölmeden önce kaldığı oda görüntüledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in tedavi gördüğü sırada öldüğü Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastanesi görüntülendi. FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunurken, Gülen'in ölmeden hemen önce kaldığı 251 numaralı oda fotoğraflandı.

ODA BOŞALTIP TEMİZLENDİ

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu.

Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.