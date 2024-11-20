FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in koruması yakalandı

20 Kasım 2024 13:23 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:01

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan ve hakkında arama kararı bulunan A.A. (58) yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. Kayseri'de örgütün gaybubet evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.

Kayseri​'de FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak tanımlanan hücre evlerine baskın​ düzenlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​'in korumalığını yapan ve hakkında arama kararı bulunan ihraç emniyet müdür A.A. (58) operasyon sonucunda yakalandı.

GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve 'gaybubet evi' olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ ELEBAŞININ KORUMASI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Ö.A.(52) ve ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54), E.Ç. (39) ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K. (42) da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.