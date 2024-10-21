FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü çay dağıtarak kutladı! 

21 Ekim 2024 20:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 20:53

Ordu'da çay ocağı işleten bir esnaf, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sonrası ücretsiz çay dağıttı. Esnaf Fatih Temel iş yerinin camına, "Fetullah Gülen'in ölümü şerefine herkese benden çay" yazısını astı.

Ordulu çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, sabah telefonuna gelen Fetullah Gülen’in, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde öldüğüne dair haberleri gördükten sonra müşterilerine ücretsiz çay ikram etme kararı aldı.

İş yerinin camına ve masalara "Fetullah Gülen'in ölümü şerefine herkese benden çaym" şeklinde bir not asan Temel, gün boyunca sınırlı sayıda çayı ücretsiz olarak verdi.

"HABERİ İLK GÖRDÜĞÜMDE İNANMADIM"

Çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, bugüne kadar aldığı en güzel haberlerden birinin Gülen'in ölmesi olduğunu belirterek, "FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesinden dolayı çaylarımı ücretsiz dağıtmaya karar verdim. Müşterilerimiz de çok memnun oldu, onların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pisliklerle aynı havayı solumayız. Bunun gibiler tez zamanda ölür diye temenni ediyorum. Sabah uyandığımda telefonumda bildirim gördüm. Baktım ki FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ölmüş. İlk başta inanmadım, araştırdığımda öldüğünü anladım. Sevinçle ayağa kalktım ve dükkana gelince çayları ücretsiz dağıtma konusunda karar aldım ve ölmesinin şerefine ücretsiz çay dağıttım" dedi.

"ŞİMDİ SIRADA DİĞER TERÖRİSTLER VAR"

Altınordu ilçesinde hafriyat işi ile uğraşan Üzeyir Kaya isimli esnaf da böyle bir haber karşısında sevindiklerini söyledi. Kaya, “Arkadaşımız güzel bir kutlama başlatmış. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terör belasından kurtulduğu için çok mutlu oldum. İnşallah sırada diğer terör elebaşları var” diye konuştu.