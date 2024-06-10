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FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:48
FETÖ elebaşı Gülen&#039;in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; FETÖ elebaşının zor nefes aldığı ve anlamsız sözler sarf ettiği dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz'da yüzlerce vatandaşımızın şehit edildiği hain darbe girişiminin elebaşı terörist Fetullah Gülen'in bir süre önce öldüğü öne sürülmüştü...

Ciddi sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen FETÖ elebaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Gülen'in zor nefes aldığı, anlamsız sözler sarf edip durduk yere "Evet yaşıyor" dediği kameralara yansıdı.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor - 1. Resim

AÇ BIRAKMA, DAYAK VE TACİZ...

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sessizliğe bürünen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yakın zamanda mumyaya dönmüş son haliyle ve yeğeni Ebuselem Gülen’in sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor - 2. Resim

Ebuselem Gülen’in üst üste yaptığı açıklamalar, hain örgütü karıştırdı. Ebuselem Gülen’in 2020 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderdiği mektup ise, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Mektupta yer alan cinsel taciz itirafları, gündeme oturdu.

İşte o mektup…

FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor - 3. Resim

FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zor nefes alıyor hatta konuşamıyor - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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