FETÖ elebaşının cenazesinde örgüt üyeleri yüzlerini gizledi! Talimat WhatsApp'tan geldi

25 Ekim 2024 06:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 06:49

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Skylands Stadyumu'ndaki cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

ABD'de 20 Ekim'de öldüğü duyurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen​'in cenaze töreni New Jersey​ eyaletinde yer alan Skylands Stadı'nda gerçekleştirildi. Cenazeye katılan FETÖ mensuplarının birçoğunun; şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf ettiği görüldü. FETÖ mensupları talimat üzerine cenazede yüzlerini gizlerken ortaya bu ve benzeri görüntüler çıktı.

GİZLENME TALİMATI WHATSAPP'TAN

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Cenaze yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulduktan sonra örgütün WhatsApp gruplarından yer ve konum bilgisi paylaşıldı.

Bilgilendirme mesajında ayrıca, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadesine yer verildi.

SARI YELEKLİLER YÜZLERİNİ KAPATTI

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensupları şapka, maske ve gözlüklerle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yine yüzlerini elleriyle kapattı.