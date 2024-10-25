FETÖ elebaşının cenazesindeki görüntü tartışma çıkardı! 'Tabutun başındaki Adil Öksüz' iddiası

25 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:25

FETÖ lideri Fetullah Gülen için düzenlenen cenazede, tabutun başında fotoğraflanan kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi, TSK imamı Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.

20 Ekim'de öldüğü duyurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen​'in New Jersey​ eyaletinde düzenlenen cenaze töreninde kayda alınan bir görüntü sosyal medyada tartışma başlattı. Skylands Stadium'daki törende Adil Öksüz'ün de yer aldığı öne sürüldü.

TÖRENDE ADİL ÖKSÜZ DE VARDI İDDİASI

FETÖ'nün TSK imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından firari Öksüz'ün FETÖ lideri Gülen'in cenaze töreninde yıllardır ortaya çıkmayan hain Adil Öksüz’ün tabutun arkasında objektiflere takılan kişi olduğu önü sürüldü. Görüntüler sosyal medyada gündeme otururken görüntüdeki kişinin Öksüz'ün eski görüntülerine göre biraz daha zayıf görünmesi dikkat çekti.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Adil Öksüz, 1967 senesinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya geldi. Orta öğreniminin ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde alan Öksüz yüksek lisansını ise 1996 senesinde Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. 2016 senesine kadar bu üniversitede akademisyen olarak görev yapan Öksüz 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında bir askeri tesiste yakalandı. Ancak yakalandıktan sonra skandal bir kararla serbest bırakılan Adil Öksüz, kısa süre sonra yurt dışına kaçarak izini kaybettirdi. Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alıyor.