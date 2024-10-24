FETÖ elebaşının gömüleceği çukuru gizlediler! Örgüt üyeleri Pensilvanya'ya akın ediyor

24 Ekim 2024 06:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 06:38

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürüyor. Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine bir çukur açılırken, çiftlikte yoğunlaşmaya başlayan örgüt üyeleri havadan görüntü alınmasını engellemek için alanın üstüne branda gerdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 20 Ekim'de ölen elebaşı Fetullah Gülen​'i gömme hazırlıkları son aşamaya geldi. Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı ve örgütün karargah olarak kullandığı ABD​'nin Pensilvanya​ eyaletindeki çiftliğin bahçesine cenaze için bir çukur kazıldı. Örgüt üyeleri görüntülenmesini engellemek istedikleri çukurun etrafına sarı şerit çekerken, üzerine de branda gerdi. Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edilirken kazı işlemini 10'u aşkın örgüt mensubunun da izlediği gözlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ GELMEYE BAŞLADI

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görüldü. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıyan diğer detaylar oldu.

Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüldü.

FETÖ üyesi bazı isimler sosyal medyada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in, Pensilvanya’daki karargah binasında sınırlı sayıda katılımla gömüleceği yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.