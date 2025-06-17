FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.