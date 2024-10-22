FETÖ kumpası sonrası intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşinden 'Gülen' paylaşımı: Ateşi bol olsun

22 Ekim 2024 00:45 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 00:46

FETÖ’nün kumpas soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmesi sonrası yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası paylaşım yaptı. Tatar paylaşımında, "Cehennem ateşi bol olsun" dedi.

Elinde birçok kumpas davası, suikast ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların bulunduğu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hayatını kaybetti. 2009 yılında yürütülen "Amirallere Suikast" soruşturması sırasında 19 Aralık'ta intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, Gülen'in ölüm haberi sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

"ELLERİ KANLI ŞEKİLDE..."

Nilüfer Tatar, açıklamasında Fethullah Gülen için “Bu dünyayı elleri kanlı bir şekilde terk etti” ifadelerini kullandı.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Nilüfer Tatar kocasının ölümünden sorumlu olarak gördüğü Gülen'in ölümünün ardından şu sözleri paylaştı:

"Ahımız Var… Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı askerine ihanet eden terörist başının ölüm haberini aldık. Ellerinde kan ile bu dünyadan defolup gitti, cehennem ateşi bol olsun"

NE OLMUŞTU?

5 Aralık 2009'da "Amirallere suikast" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hasdal Askerî Cezaevi'ne gönderilen Yarbay Ali Tatar, 16 Aralık'ta tahliye edildi.

Tatar hakkında savcının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Ali Tatar kararın ardından Beylerbeyi'ndeki evinde 19 Aralık 2009 sabahı arkasında bir not bırakarak intihar etti. Ölümünden sonra amirallere suikast iddiası ile tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı belirlendi.

Tatar'ın tutuklanmasını talep eden savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alındı ve "FETÖ üyeliğinden" 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklama talebini kabul eden hâkim Metin Özçelik ise "FETÖ üyeliğinden" ve "görevi kötüye kullanmaktan" 10 yıl hapis cezası aldı.