FETÖ örgütü boğaz boğaza! Fetullah Gülen sonrası koltuğa geçebilecek o isimler

21 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:23

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sevinçle karşılanırken örgütte dağılmaların başlayacağı ön görülüyor. FETÖ terör örgütünde koltuğa geçebilecek isimler konuşuluyor. Örgüt servetinin büyüklüğü şimdiden taht kavgalarını başlattı. İşte detaylar...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü. Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncüsü Gülen’in ölmesi sonrası örgüt karıştı. İddialara göre örgütün para akışının kesilmemesi için tek bir isim öne çıkıyor.

İLAÇ VERDİ, YENİYMİŞ GİBİ SERVİS ETTİ

Fetullah Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Örgütün “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Sözde üst kademeler şimdiden koltuk yarışına girdi. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın, ABD ayağını yöneten Cevdet’in ve yanındaki Mustafa Özcan’ın birbirine gireceği iddia ediliyor.

Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen’in Saylorsburg’daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu.

FETÖ ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA GEÇEBİLECEK İSİMLER

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, koltuğa kimin geçeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra FETÖ öldükten sonra yerine kim geçecek, nasıl bir örgüt yapılanması olacak? Biraz önce eskiden üst düzey olarak örgütte yer almış daha sonra ilişiğini kesen bir kişiyle konuştuğumda şunu diyor artık yıllardır darbeden dolayı içeride suskun kalan sesini yükseltmeyen ve sessizce bekleyen binlerce örgüt üyesi artık susmayacak muhtemelen bu konu ile ilgili hepsi konuşmaya başlayacak.

Örgütte dağılma çok net bir şekilde başlayacak. Fetullah Gülen’in yerine geçmesi beklenen Suat Yıldırım diye bir molla. O da kaçak yurt dışında firari. Suat Yıldırım’ın en yaşlı örgüt üyesi olarak onun geçmesi bekleniyor. Ama örgütü asıl yönetenler Cevdet Türkyolu. Sürekli yanında olan özel kalem müdürü olan kişi. Artık hiçbir hükmü kalmadı.

CNN canlı yayınında konuyu değerlendiren Hande Fırat, "Sadece Afrika'daki okullardan yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Dolayısı ile başta ABD ve Avrupa ekipleri kendi aralarında ciddi bir kavga içinde bu paranın başına geçmek için. Önümüzdeki günlerde bu kavganın hangi boyuta ulaşacağını göreceğiz. Avrupa da, ABD ekibi de yönetime geçmeyi çok istiyor. Bu örgütün ipleri ABD ve birden fazla istihbarat örgütlerinin elinde. Söz konusu istihbarat örgütleri Gülen'in bu kadar yıldır ağırlandığı ABD, örgütün başına kimin geçeceği konusunda karar verici olacaktır. " dedi.

MUSTAFA ÖZCAN

ABD'nin karar vereceği bilinse de Gülen'in yerine geçebilecek birkaç isim konuşuluyor. Bunlardan biri Mustafa Özcan. Özcan; örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ

Bir diğer isim ise Gülen'in sırdaşı olarak bilinen İsmail Büyükçelebi. FETÖ içinde üst düzey sorumlu yönetici imam olarak uzun yıllar faaliyet yürüten Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor. Bu isimlerin dışında Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek'in de isimleri anılıyor.