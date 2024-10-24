FETÖ üyeleri Pensilvanya'ya akın etti, otellerde boş yer kalmadı! Örgüt üyeleri görüntü alınmasını böyle engellemeye çalıştı

24 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:17

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından Pensilvanya’daki çiftlik evinin yakınında otellerde hareketlilik başladı. Otellerde neredeyse boş oda kalmazken, örgüt üyeleri dronla görüntü alınmasını engellemeye çalışması kameraya yansıdı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD​'nin Pensilvanya​ eyaletindeki çiftliğinin yakınlarındaki otellerde neredeyse boş yer kalmadı. Çiftlikteki insan ve araç kalabalığı dikkat çekerken, örgüt üyeleri görüntü alan dronu engellemeye çalıştı.

İŞ MAKİNALARI AYNI NOKTADA

FETÖ elebaşı Gülen'in çiftlik​ evinin arazisinin içerisinde gömüleceğinin kesinleşmiş olmasına rağmen, arazi içerisinde nereye gömüleceği hala belirsizliğini koruyor. Mezar yeri kazımı için çiftlik içerisine geçtiğimiz gün getirilen iş makinası hala aynı noktada duruyor.

Cenazeye gelen örgüt üyeleri, kendilerine de henüz cenaze programı ile ilgili net bir bilgi verilmediğini ve haber beklemelerinin istendiğini aktardı. Örgütün cenazeye yoğun bir katılım sağlanması amacıyla başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki üyelerine çağrıda bulunduğu, katılamayacak örgüt üyelerinin bulundukları ülke ve şehirlerde organize olarak bugün gıyabi cenaze namazlarının kılınmasını istendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Örgüt üyeleri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının kullanmış olduğu dronlara karşı dron kaldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Terörist başı Gülen’in cenazesi St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ederken, hastane yakınında cenazeye ilişkin haberleri takip eden Türk basın mensupları, kimliğini belirlenemeyen kişiler tarafından fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek taciz edildi.