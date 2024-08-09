FETÖ üyesi firari başsavcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:00
Son dakika haberi: FETÖ üyesi firari başsavcı Zafer Yıldız, Bağcılar'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan savcı Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da nefes kesen bir operasyon gerçekleşti.
BAĞCILAR'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.
FİRARİ BAŞSAVCI TUTUKLANDI
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari başsavcı Yıldız'ı kıskıvrak yakaladı.
Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı