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FETÖ üyesi firari başsavcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:00

Son dakika haberi: FETÖ üyesi firari başsavcı Zafer Yıldız, Bağcılar'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan savcı Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da nefes kesen bir operasyon gerçekleşti.

BAĞCILAR'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

FETÖ üyesi firari başsavcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

FİRARİ BAŞSAVCI TUTUKLANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari başsavcı Yıldız'ı kıskıvrak yakaladı.

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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