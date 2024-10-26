FETÖ'cüler Fetullah Gülen'i neden tabutla gömdüklerini açıkladı

26 Ekim 2024 22:40 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 23:08

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası cenazesi konuşulmaya devam ediliyor. Terör örgütü lideri Gülen, tekbirsiz ve İslami geleneğe aykırı bir biçimde tabutla gömülmüştü. FETÖ'nün damadı olarak tanınan Ahmet Kurucan tabutla gömülmeyi savundu.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini planlayan FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen​'in ölümü sonrası cenazesi de tartışılıyor. Hain çetenin lideri İslami usullerin tersine tabutla ve tekbirsiz gömdüler. FETÖ'cüler bu yöntemi savunan açıklamalar yapıyor.

TABUTLA GÖMÜLMEYİ SAVUNDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in damadı olan Ahmet Kurucan, örgüt üyelerinden gelen soruları sosyal medyadan yanıtladı. Ahmet Kurucan tabutla gömülme konusuna, “Buradaki Müslüman cemaatinde, bir çok müslümanın cenazesinde bulundum. Bütün müslümanlar zaten tabutla gömülüyor. Tabutla gömülmenin hiçbir mahsuru yoktur dini açıdan. Bu örfi bir şeydir. Amerika yerelinde böyle gömülmesinde de mahsur yoktur” dedi.

KIBLE MESELESİNE YASTIKLI AÇIKLAMA

Örgüt üyelerinin itiraz ettikleri bir diğer olay ise, Fetullah Gülen’in mezara kıbleye dönük olarak konulmamasıydı. Ahmet Kurucan bu eleştirilere de, “Tabuta koyanlardan birisi de bendim. Tabuta koyarken arkasına yastıklar koyarak kıbleye dönme meselesini de hallettik. Geçici istiratgahında kıbleye dönük olarak yatıyor” diye yanıt verdi.

TEKBİRSİZ CENAZEYİ SAVUNDU

Cenazede tekbir getirilmemesini de savunan Kurucan “Burada Tekbir’e çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye’nin son 20, son 30, son 40 yılı içinde. Biz onun için ısrarla dedik. Dünyaya da bir örnek olsun diye. Katiyen tekbir getirilmeyecek diye ısrarla vurguladık. İnsanların tekbir getirmemelerinin temel nedeni odur” dedi.